Trump contro Gm per le auto prodotte in Messico e importate negli Usa

New York, 3 gen. (askanews) - "General Motors sta spedendo attraverso il confine, tax-free, i suoi modelli di Chevy Cruze prodotti in Messico ai rivenditori di auto statunitensi. Deve produrre negli Stati Uniti o pagare le tasse doganali". Con questo tweet, scritto questa mattina, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato all'attacco delle aziende statunitensi che delocalizzano, prendendone di mira una in particolare, come fatto in passato con Boeing.

Gm utilizza una fabbrica a Lordstown, in Ohio, per assemblare la maggior parte delle Cruze che vende negli Stati Uniti, ma alcune versioni sono importate da uno stabilimento che si trova a Ramos Arizpe, in Messico. Mary Barra, amministratrice delegata del colosso di Detroit, fa parte del gruppo di industriali che dovrebbe incontrare frequentemente Trump, con l'inizio ufficiale della sua presidenza.

General Motors ha contestato l'affermazione di Donald Trump in un tweet di questa mattina, secondo cui la società statunitense dovrebbe essere tassata per alcune versioni della Chevrolet Cruze prodotte in Messico o produrre negli Stati Uniti. Il colosso automobilistico, secondo quanto riportato dalla Cnbc, ha risposto che "tutte le berline Chevrolet Cruze vendute negli Stati Uniti sono prodotte nello stabilimento di Lordstown, in Ohio", mentre in Messico sono costruiti modelli a due volumi per il mercato globale e che solo "una piccola parte è venduta negli Stati Uniti".