Renault: in 2016 in Italia vendite +23%, quota record da 32 anni

Roma, 16 gen. (askanews) - Un 2016 da record per il gruppo Renault in Italia. In un mercato auto e veicoli commerciali che cresce del 18%, la casa automobilistica francese realizza, con 188.690 immatricolazioni, un aumento del 23%. Questi risultati portano la Renault "a una quota di mercato del 9,3% (+0,3 punti percentuali rispetto al 2015)". È la quota di mercato più alta segnata dal gruppo Renault in Italia negli ultimi 32 anni.

"Molto positiva - aggiunge la società - la performance realizzata sul mercato dei veicoli commerciali: su un mercato in crescita del 48%, il gruppo Renault con 22.454 unità immatricolate segna una crescita del 50% rispetto al 2015 e una quota di mercato dell'11,3%, la più alta degli ultimi 30 anni".