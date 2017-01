Moto, Ducati e Diesel insieme per una Diavel post-apocalittica

La "Diaveldiesel" sarà prodotta in 666 esemplari numerati

Roma, 17 gen. (askanews) - Ducati e Diesel hanno svelato un nuovo importante capitolo della loro partnership con l'esclusiva Ducati Diaveldiesel, una moto dal design unico prodotta in soli 666 esemplari numerati. Nata dalla collaborazione fra il Ducati design Center e Andrea Rosso, direttore creativo delle Licenze Diesel, la moto si ispira a un immaginario post-apocalittico e retro-futuristico.

E' caratterizzata da sovrastrutture in acciaio spazzolato a mano con saldature e rivetti a vista, che la rendono assolutamente inconfondibile e fuori dal tempo. Particolari come la cover serbatoio, il cupolino e il coprisella del passeggero sono esempi di artigianalità e stile. La sella, realizzata in vera pelle, è un elemento esclusivo e unico di questa Diavel, sulla quale è riproposto più volte lo stilema della piramide: tre facce uguali che identificano le tre D di Ducati, Diavel e Diesel.

Altri elementi distintivi di questo specialissimo Diavel ("diavolo", in dialetto bolognese) sono le cover dei convogliatori laterali, realizzate in metacrilato rosso con il marchio Diesel ricavato di lavorazione all'interno. Rosso è anche il colore delle pinze freno anteriori Brembo, di cinque maglie catena e del cruscotto Lcd che richiama i display digitali vintage. Lo scarico è un'altra piccola opera d'arte, grazie ai tubi impreziositi dal rivestimento ceramico nero Zircotec e ai silenziatori neri con fondelli lavorati dal pieno sui cui appare di nuovo il motivo della piramide.

La Ducati Diaveldiesel sarà presente al Motor Bike Expo di Verona dal 20 al 22 gennaio 2017. In vendita al pubblico con una distribuzione globale a partire da aprile 2017.