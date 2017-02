Mercedes accelera sull'elettrico, a Sindelfingen la produzione EQ

Roma, 3 feb. (askanews) - Mercedes-Benz compie un passo ulteriore verso la realizzazione della propria offensiva elettrica. Lo stabilimento di Sindelfingen - fa sapere la Casa di Stoccarda - produrrà i modelli elettrici del marchio EQ, diventando così il centro di competenza per le vetture elettriche a batteria del segmento superiore e di lusso. I futuri modelli EQ saranno integrati nella produzione di serie degli attuali stabilimenti Mercedes Benz nei quattro continenti.

Le nuove elettriche si baseranno su un'architettura appositamente sviluppata per i sistemi di alimentazione elettrica a batteria, che si distingue per un elevato grado di scalabilità da ogni punto di vista oltre ad essere utilizzabile trasversalmente per più modelli. La scelta del centro della rete produttiva cui affidare altri modelli EQ dipenderà dalla richiesta del mercato.

"In questo modo - ha dichiarato Markus Schäfer, membro del Divisional Board Production and Supply Chain Management di Mecedes - sfruttiamo in modo ottimale le possibilità offerte dall'elettromobilità, limitando nel contempo sensibilmente gli investimenti necessari. Fin dall'inizio abbiamo investito a livello globale nella flessibilità e nell'equipaggiamento tecnico con le soluzioni avveniristiche dell'industria 4.0. Ora sono quattro i centri di competenza dediti alla produzione di modelli elettrici, nello specifico Brema, Rastatt, Sindelfingen e lo stabilimento smart di Hambach".

Tutti e tre i centri tedeschi che realizzano autovetture -spiega ancora Mercedes-Benz - rivestiranno così un ruolo chiave per la mobilità elettrica nella rete globale. Gli stabilimenti di Brema, Rastatt e Sindelfingen vantano infatti buona competitività sia per quanto riguarda il portafoglio di prodotti, sia per la capacità di innovazione offrendo nel contempo al personale ottime prospettive per il futuro.