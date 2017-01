Le Subaru WRX e WRX STI MY18 debuttano al NAIAS di Detroit

Roma, 13 gen. (askanews) - Al North American International Auto Show di Detroit Subaru presenta le due super sportive WRX e WRX STI MY18 con specifiche unicamente per il mercato statunitense. Parecchie migliorie sono state apportate, come le prestazioni di guida fondamentali, la taratura delle sospensioni per offrire una migliore stabilità e una guida ora più confortevole.

Anche la sicurezza e la praticità sono state incrementate con funzioni altamente tecnologiche come lo Steering Responsive Headlight, di serie sui modelli con fari a LED, e il nuovo Auto Vehicle Hold, di serie sui modelli WRX con EyeSight. Esternamente la nuova Subaru WRX e WRX STI MY18 appare ancora più sportiva, sicuramente sottolineata da fari a LED rivisti, un design con una calandra più pronunciata e una grande apertura nella parte inferiore della griglia. Molto sportivo con pinze gialle anche il nuovo design dei cerchi in alluminio da 18 pollici, di serie per le versioni top di gamma.

Una volta seduti al posto di guida la sensazione che si percepisce è ulteriormente incrementata grazie alla scelta di nuovi materiali per gli interni e all'utilizzo per la prima volta degli innovativi sedili elettrici della Recaro. Venendo al cuore della vettura la nuova Subaru utilizza due tipi di propulsore, il primo è un 2.0 litri da 268 CV per la versione WRX mentre per la più sportiva WRX STI la cilindrata sale a 2,5 litri con l'aggiunta del turbo che porta la potenza massima a ben 305 CV.

Un piccolo approfondimento sul tema della sicurezza, punto cardine di Subaru per i prossimi anni, il sistema AVH presente sulle nuove vetture rappresenta un innovativo sistema e ha la particolarità di offrire una maggiore funzionalità, mantenendo stabile il veicolo su tutti i tipi di strada inoltre riduce l'affaticamento del conducente trattenendo la macchina al semaforo, senza quindi passare per l'acceleratore.

Molto importante un altro aspetto sempre in tema di sicurezza rappresentato dal nuovo EyeSight Assist Monitor, di serie sui modelli con fari a LED. Si tratta di un sofisticato sistema in grado di avvisare sul display del parabrezza, tramite avvisi luminosi e sonori, l'avvicinarsi di un ostacolo improvviso o in caso di distrazioni che impediscano a chi si trova al volante di intervenire in tempo, attivando automaticamente il freno per evitare l'impatto.