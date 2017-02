La Turbo S E-Hybrid diventa modello più potente Porsche Panamera

Roma, 28 feb. (askanews) - Con la nuova Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, il costruttore di vetture sportive per eccellenza lancia per la prima volta una vettura a trazione ibrida plug-in come modello top di gamma. Sotto il lungo cofano troviamo infatti un poderoso motore V8 da quattro litri che lavora in combinazione con un motore elettrico sviluppando una potenza di sistema di ben 500 kW/680 CV e una spinta propulsiva straordinari, pensate che appena sopra al regime minimo è disponibile una coppia straordinaria di 850 Nm che consente di effettuare accelerazioni da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 310 km/h.

Il potente motore elettrico della nuova Porsche Panamera è alimentato da una batteria agli ioni di litio con potenza di 14,1 kWh e, sorpresa per chi pensa che la ricarica sia sempre molto lunga, la Panamera Hybrid si ricarica in sole 2,4 ore grazie al nuovo caricabatteria on board opzionale da 7,2 kW e una presa da 230 V e 32 A.

Una volta accesa la Panamera Turbo S E-Hybrid si avvia, come standard, in modalità esclusivamente elettrica "E-Power" con cui questa super sportiva a quattro porte percorre una distanza fino a 50 chilometri ad emissioni zero. Quando invece la pressione sul pedale dell'acceleratore supera il livello prestabilito o quando il livello di carica della batteria scende sotto un valore minimo, la vettura passa alla modalità "Auto Hybrid", nella quale è disponibile la potenza di entrambi i motori.

Si parla di elevate prestazioni ma i consumi reali come sono? Il nuovo gioiello di Stoccarda consuma praticamente nulla, nel nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) le misurazioni si fermano ad appena 2,9 l/100 km.