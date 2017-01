Kia, prime immagini ufficiali della nuova Picanto

Roma, 5 gen. (askanews) - Kia Motors ha diffuso le prime immagini ufficiali della futura Kia Picanto, terza generazione delle celebre e innovativa citycar che ha ottenuto successi di vendite in tutti i mercati. Il design è stato sviluppato in partnership fra i Design Center di Namyang in Corea e quello europeo di Francoforte e il risultato ottenuto ne sottolinea la capacità creativa e l'approccio personale e giovanile anche in questo segmento.

La nuova generazione della Picanto propone linee ancora più incisive mentre il passo è stato allungato di 15 mm (da 2.385 a 2.400 mm). Questo ha permesso di spingere le ruote anteriori ancora di più verso l'estremità della vettura, accentuando così la sensazione di solidità e stabilità in qualsiasi situazione.

All'interno il design è stato particolarmente curato, si percepisce un carattere innovativo e raffinato che definisce un abitacolo curato, spazioso, con eccezionali possibilità di personalizzazione. Nel cuore della plancia si nota anche il grande touchscreen "floating" che gestisce tutte le funzioni di infotainment.

La prima apparizione in pubblico della nuova Kia Picanto avverrà in occasione del prossimo Salone di Ginevra, all'inizio di marzo.