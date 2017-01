Kawasaki al Motor Bike Expo di Verona dal 20 al 22 gennaio

Roma, 16 gen. (askanews) - Tutto pronto in casa Kawasaki per la partecipazione al motorbikeexpo 2017 in programma a Veronafiere dal 20 al 22 Gennaio 2017

Nel Padiglione 5, la casa di Akashi esporrà una selezione delle più interessanti novità 2017 come la Z1000SX, la Versys X 300 e la Ninja650. Protagoniste dello stand Kawasaki saranno senza dubbio le ultime arrivate della famiglia Z la Z650 e la Z900. Tra gli altri modelli esposti spiccherà la moto più potente mai prodotta in serie, l'incredibile Ninja H2R, motore sovralimentato da 310cv e accelerazioni da brivido.

Dal mondo del freestyle motocross arriva la KX450 Party Fluo Edition by Alvaro Dal Farra, una special unica nel suo genere frutto di uno studio accurato anche del minimo particolare. La moto è stata recentemente premiata come miglior moto Freestyle dell'anno dal prestigioso magazine Freestyleextreme.

La splendida Kawasaki Vulcan "70" una special prodotta in serie limitata su base Vulcan S da Mr. Martini sarà invece esposta al padiglione 4 presso lo stand del preparatore veronese. La moto con forti richiami agli anni '70 sarà esposta nelle due diverse colorazioni disponibili rossa e verde.

Il Truck Kawasaki della Scuderia Platini, presente all'interno dello stand, si trasformerà per l'occasione in un vero e proprio shop lime green, dove sarà possibile acquistare tutto l'abbigliamento ed il merchandising ufficiale Kawasaki a prezzi esclusivi.

Motolandia, il nostro concessionario ufficiale su Verona, attende tutti i visitatori per preventivi gratuiti e tante promozioni speciali da cogliere al volo.