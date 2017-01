Jaguar Land Rover, successo in Italia: nel 2016 +200% vendite

Roma, 9 gen. (askanews) - Il 2016 si è chiuso per Jaguar Land Rover Italia con risultati di vendita decisamente positivi, ottenuti dopo quelli già gratificanti conseguiti nel 2015 dai due brand; anno che, a sua volta, aveva registrato un trend positivo rispetto al 2014 (19.861 vs. 15.949). Con 26.488 unità immatricolate nel 2016, Jaguar Land Rover registra un incremento del 33.3% rispetto all'anno precedente. Grazie alle 4.912 auto vendute, Jaguar ha incrementato le vendite di quasi il 200% rispetto allo scorso anno, segnando il miglior risultato dal 2009.

Grande successo per Jaguar F-Pace, primo crossover performante del giaguaro che, a meno di 8 mesi dal lancio, ha quasi raggiunto la quota di 2.300 vetture in circolazione in Italia.

L'introduzione della trazione integrale sulle berline Jaguar XE e XF ha considerevolmente aumentato il potenziale di scelta per il cliente, portando le vendite delle due versioni a circa 2.400 unità, con un 65% di contratti effettuati proprio per la versione AWD (All Wheel Drive).

Land Rover, nel 2016, ha segnato un record storico con 21.576 unità vendute; +18.4% rispetto allo scorso anno. In Italia, Land Rover è cresciuta nell'anno in percentuale maggiore rispetto a quella registrata dal mercato dell'auto, che ha ottenuto il +16.2 % rispetto al 2015.