Roma, 29 dic. (askanews) - L'automobile è ancora il mezzo di trasporto privato più utilizzato per recarsi al lavoro e a scuola. Nel 2016 la usano quasi sette occupati su dieci (68,9%) come conducenti, e più di un terzo (37,3%) degli studenti come passeggeri. E' quanto rileva l'annuario statistico dell'Istat.

I mezzi di trasporto collettivo sono utilizzati in misura maggiore dagli studenti: il 13,1% sceglie di raggiungere il luogo di studio in tram o bus (contro il 5,5% di occupati), l'11% in pullman o corriera (2,0% degli occupati) mentre è più bassa l'utenza degli altri mezzi pubblici. I mezzi a due ruote sono poco utilizzati per raggiungere la scuola o il posto di lavoro: tra gli occupati il 3,6% usa la moto e il 3,7% la bicicletta; tra gli studenti, il 2% usa la moto e il 2,4% la bicicletta.