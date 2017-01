Infiniti svela a Detroit la QX50 Concept col motore VC-Turbo

Roma, 2 gen. (askanews) - La Infiniti QX50 Concept farà il suo debutto mondiale al North American International Auto Show di Detroit 2017, mostrando come il marchio di lusso di Nissan declini il suo concetto di Suv premium di medie dimensioni.

Si tratta di un'evoluzione della QX Sport Inspiration del 2016, il cui design potrebbe essere adattato per un futuro modello da produzione nel segmento in maggiore crescita in tutto il mondo. La silhouette a 'cabina-avanzata' si combina con linee tese e muscolose e fluenti superfici tipiche di un Suv dinamico e pratico.

Con l'Infiniti QX50 Concept il brand rivelerà anche le sue tecnologie di supporto alla guida autonoma. La politica della Casa è che il conducente mantenga il controllo finale sul veicolo fornendo al contempo un approccio proattivo alla sicurezza.

La vettura sarà equipaggiata col motore VC-Turbo (Variable Compression Turbo), il primo propulsore a rapporto di compressione variabile, già pronto per la produzione, che Infiniti presenterà proprio a Detroit. La tecnologia VC-Turbo - spiega la Casa - combina la potenza ad alto rendimento di un 2.0 litri turbo benzina con la coppia e l'efficienza di un gruppo motopropulsore diesel all'avanguardia, rappresentando una valida alternativa ai motori diesel. Utilizzando un innovativo sistema multi-link, il propulsore è in grado di adattare il suo rapporto di compressione in base alle condizioni di guida per fornire livelli ottimali di prestazioni ed efficienza. Alzando o abbassando la portata dei pistoni, seleziona immediatamente la compressione più adatto per le condizioni di guida relative. Il motore è in grado di offrire qualsiasi rapporto di compressione compreso tra 8: 1 (per alte prestazioni) e 14: 1 (per massima efficienza).