In lieve aumento incidenti stradali ma cala numero vittime

Roma, 3 gen. (askanews) - Aumentano gli incidenti e il numero delle persone ferite ma diminuiscono le vittime. E' quanto emerge dall'andamento del fenomeno infortunistico, rilevato da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri (al 20 dicembre 2016). Se da un lato, infatti, si registra un lieve aumento nel numero complessivo degli incidenti (73.836, lo 0,8% in più rispetto al 2015) ed in quello delle persone ferite (50.472, +0,7%), dall'altro si evidenzia una inversione di tendenza relativamente all'incidentalità con conseguenze mortali, con una diminuzione dei sinistri - 1.507 - del 4,3% (67 in meno) e delle vittime - 1.620 - del 4,5% (76 deceduti in meno).

Con 485.141 pattuglie di vigilanza stradale, la Polizia Stradale ha accertato 2.078.097 infrazioni al codice della strada.

Ritirate 44.587 patenti di guida e 44.674 carte di circolazione; 3.107.124 i punti complessivamente decurtati.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.396.910 di cui 17.867 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (-2%), mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.245 (5,9% in più del 2015).

L`utilizzo sistematico del Tutor, articolato su 333 siti su un totale di circa 3.100 km di autostrada, ha consentito di accertare, dal 1° gennaio al 30 novembre 2016, 592.371 violazioni dei limiti di velocità, il 42,7% in più rispetto all`analogo periodo del 2015, con una media di violazioni accertate per ora di funzionamento del sistema pari a 2,4.

Controlli nel settore trasporto professionale. Nel corso del 2016 sono stati effettuati 3.780 servizi da 21.444 operatori di polizia che hanno controllato 50.013 veicoli pesanti di cui 8.609 (pari al 17,2%) stranieri, con l`accertamento di 38.288 infrazioni, per 394 patenti e 751 carte di circolazione ritirate.

Inoltre, nel corso del 2016, d`intesa con il ministero dell`Istruzione, dell`università e della ricerca, sono stati attivati controlli d`iniziativa o su segnalazione dell`istituto scolastico mirati al controllo degli autobus destinati al trasporto di scolaresche per gite o viaggi d`istruzione. Nei primi 10 mesi dell`anno sono stati sottoposti a controllo 13.822 autobus, dei quali 2.377 hanno evidenziato almeno una irregolarità, per un totale di 3.413 infrazioni.