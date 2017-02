Ferrari: la 812 Superfast debutta al salone di Ginevra

Roma, 16 feb. (askanews) - La Ferrari 812 Superfast debutta al salone dell'auto di Ginevra. All'87esima edizione del motor show svizzero, la casa automobilistica di Maranello presenterà in anteprima mondiale la nuova berlinetta 12 cilindri, "la Ferrari stradale più potente e prestazionale della storia".

"Una vettura - spiega la Ferrari - con tanti contenuti innovativi e un significato particolare, perchè la serie 12 cilindri è quella con la quale è iniziata ufficialmente la storia del Cavallino Rampante nel 1947, settant'anni fa".

La 812 Superfast, "forte della preziosa eredità ricevuta dalle F12berlinetta e F12tdf, è destinata a quella tipologia di clientela che ricerca la Ferrari più prestazionale ed esclusiva della gamma, che desidera una vettura sportiva senza compromessi in grado di regalare emozioni sia su strada sia in pista, senza però rinunciare al comfort necessario per vivere sempre la propria Ferrari in maniera coinvolgente".