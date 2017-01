Fca, per la prima volta svela vettura (semi autonoma) al Ces

New York, 3 gen. (askanews) - Fiat Chrysler Automobiles si prepara a presentare la sua visione per la prossima generazione dei trasporti pensati per la famiglia. Lo farà oggi quando in Italia saranno le 22 svelando per la prima volta un veicolo al Consumer Electronics Show, in corso a Las Vegas (Nevada).

Il produttore di auto descriverà Chrysler Portal, per ora solo un concetto di una vettura da sei persone "creata dai Millennials per i Millennials", completamente elettrica, con funzioni di guida autonoma, interni personalizzati e centrati sulla comunicazione social. Stando alle anticipazioni del sito Detroit News, il concetto è stato creato in collaborazione con i partnet fornitori di Fca come Adient, Magneti Marelli, Panasonic Automotive e Samsung Electronics. Chrysler Portal è pensata per andare incontro alle esigenze in costante cambiamento del consumatore millennial che è "tecnologicamente ferrato, attento all'ambiente e ai costi".

Tim Kuniskis, a capo dei marchi di auto per passeggeri di Fca in Nord America, ha spiegato al sito che "il concetto della Chrysler Portal si basa su una ricerca significativa sulla generazione dei millennials", coloro nati tra l'inizio degli anni '80 e l'inizio degli anni 2000. "I Millennials vogliono un veicolo di lungo termine che cresce con loro con il cambiamento delle loro esperienze di vita", ha aggiunto Kuniskis.