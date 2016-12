Capit presenta gilet e guanti riscaldati per mondo due ruote

Roma, 20 dic. (askanews) - Con l'avvicinarsi della stagione fredda Capit presenta due nuovi prodotti utilissimi a tutti gli appassioni del mondo delle due ruote e non solo. I capi si presentano con nuove importanti novità, per quello che riguarda i gilet, oltre ad avere una nuova linea più sciancrata, si caratterizzano per essere prodotti con un tessuto lamellare soft-shell in grado di trattenere il calore, essere waterproof e anche wind-stop.

Il gilet warm della Capit è dotato infatti di piastre riscaldanti ed ultrapiatte distribuite in specifiche aree del busto, queste permettono di raggiungere la temperatura ottimale in pochissimi minuti mantenendo il corpo caldo anche a temperature moto basse. E' possibile anche regolare la temperatura con tre tipologie di gradazione ( low - comfort -high) tramite un semplice pulsante easy-touch posto sul gilet. La batteria è inserisce all'interno della tasca e può essere ricaricata in un paio d'ore.

I guanti riscaldanti della Capit si caratterizzano anch'essi per la tecnologia e per avere un circuito riscaldante che segue esattamente il profilo della mano, irradiando il calore anche sull'estremità delle dita. Anche per i guanti un semplice pulsante posizionato sul dorso del prodotto regola le tre differenti temperature permettendo lunghi tragitti motociclistici o sulle piste da sci.