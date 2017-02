Auto, Mazda2 si aggiudica il premio Omniauto "Consumi reali 2017"

Roma, 9 feb. (askanews) - Mazda2 diesel ha vinto il Premio "Consumi Reali" nella categoria auto diesel, mettendo in riga ben 150 vetture (ibride comprese) che negli anni si sono cimentate in questa prova. Dall'alto degli oltre 30 km/L, la Mazda2 ha dettato legge nella classica prova di consumo reale organizzata dalla rivista online Omniauto, che dal 2013 premia la vettura che raggiunge i migliori risultati nel percorrere i 360 km che separano la capitale Roma da Forlì, senza particolari accorgimenti di guida, verificandone all'arrivo i consumi.

Una prova semplice ma proprio per questo assolutamente affidabile per verificare i consumi reali di una vettura, che si rivelano spesso assai distanti da quelli ottenuti in fase di omologazione. Dotata di motore Skyactiv 1.5D, Mazda2 si è rivelata un'assoluta "ammazzasette" in questa speciale classifica strabiliando i tester della rivista con un consumo di soli 3,1 litri di carburante per 100 km, ovvero disintegrando lo storico muro dei 30 km/l con uno spettacolare dato di 32,2 km percorsi con un litro di gasolio. Un risultato eccezionale fuori dalla portata delle compatte diesel ma anche di più di qualche vettura ibrida.

Il premio è stato consegnato dalla redazione di Omniauto nelle mani di Marilù Granieri, Press & Public Relations Director di Mazda Italia, madrina per l'occasione della compatta della Casa di Hiroshima.

Secondo Mazda, il premio costituisce un riconoscimento per la sua Skyactiv Technology e per la filosofia della giusta cilindrata, considerate la ricetta vincente in termini di efficienza e contenimento dell'impatto ambientale; soluzioni tecniche che hanno consentito a Mazda2 di trionfare in questa particolare prova che in 3 anni ha visto competere più di 150 vetture.