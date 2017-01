Roma, 20 gen. (askanews) - Importante traguardo per Audi: nel nuovo stabilimento di San José Chiapa,in Messico, è stata infatti prodotta l'ottomilionesima vettura a trazione integrale "quattro". L'esemplare che ha permesso di raggiungere questo traguardo è una Audi Q5 2.0 TFSI quattro color rosso granata.

La tecnologia quattro - ricorda una nota di Ingolstadt - ha fatto il suo debutto nel 1980 al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra e sulla cosiddetta "Ur-quattro" e poi sull'omonima coupé, prodotta fino al 1991. All'epoca nessun'altra casa automobilistica era in grado di offrire una trazione integrale rapida e leggera per un'auto di grande serie. Nel 1986, Audi sostituì il differenziale centrale a blocco manuale di prima generazione con il differenziale Torsen, in grado di ripartire in modo variabile le coppie di trazione, mentre il successivo grande passo fu compiuto nel 2005 con gli ingranaggi epicicloidali con distribuzione dinamico-asimmetrica delle forze. Da allora in poi il differenziale centrale autobloccante di Audi viene costantemente ottimizzato ed è considerato un punto di riferimento in termini di trazione e comportamento dinamico, a fronte di un peso estremamente ridotto.

Oggi Audi offre la trazione quattro in diverse versioni, ognuna specificatamente sviluppata per il modello su cui è installata.

I modelli compatti con motore trasversale presentano una frizione a lamelle con azionamento idraulico e regolazione elettronica all'assale posteriore. Sulla sportiva R8 con motore centrale, la frizione a lamelle si trova invece all'assale anteriore. Questi sistemi attivi distribuiscono le forze in modo variabile ad entrambi gli assali a seconda della situazione di marcia. Il differenziale centrale autobloccante, utilizzato invece sui modelli Audi con motore longitudinale anteriore, si caratterizza per un ingranaggio planetario esclusivamente meccanico. In condizioni normali, le coppie di trazione vengono distribuite in rapporto 40:60 all'assale anteriore e a quello posteriore. Per alcune motorizzazioni top di gamma è disponibile il differenziale sportivo sull'assale posteriore. Il sistema è in grado di ripartire attivamente le coppie tra le singole ruote posteriori tramite due ingranaggi a sovrapposizione con frizioni a lamelle elettroidrauliche. In caso di necessità, la coppia può essere distribuita quasi interamente su una ruota. Il sistema permette un perfetto controllo in curva, eliminando qualsiasi accenno di sottosterzo.