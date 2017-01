A Detroit debutto mondiale per la Kia Stinger

Roma, 10 gen. (askanews) - Al North American International Auto Show debutto mondiale dell'entusiasmante Kia Stinger. Si tratta di un nuovo concetto di vettura capace di competere i nomi dell'auto più blasonati sia come stile che come potenza.

In un'occasione tradizionalmente riservata alle novità americane, come il NAIAS di Detroit, Kia è quindi grande protagonista con la presentazione ufficiale di una novità mondiale con la nuova Stinger. Si tratta di un'innovativa granturismo dotata del motore più potente mai prodotto dal brand coreano capace di sprigionare, aimè solo per il mercato americano, una potenza di ben 365 CV grazie al poderoso V6 twin-turbo da 3.3 litri.

Abbinato al propulsore un sofisticato cambio automatico a 8 marce. Per il mercato europeo invece Kia commercializzerà una versione più light e più precisamente un motore 2.0 litri turbo da 225 CV, a breve dovrebbe seguire anche una versione diesel. Esternamente la nuova Stinger è immediatamente riconoscibile come design al prototipo GT concept presentato nel 2011 che l'ha ispirata. Kia Stinger sarà disponibile sul mercato americano a partire dai prossimi mesi, mentre per l'Europa ci saranno importanti novità a brevissimo.