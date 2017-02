Ryder Cup, Malagò: "Impegni già presi, domani parla Chimenti"

Roma, 8 feb. (askanews) - "La Ryder Cup? E' una partita tutta interna al mondo del golf, domani il presidente Franco Chimenti farà le sue valutazioni in conferenza stampa. L'unica cosa che mi sento di dire è questa: non è una competizione che vogliamo prendere, è un evento già assegnato all'Italia con impegni già presi dal governo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento al Coni all'indomani della decisione del presidente del Senato Pietro Grasso di giudicare inammissibile l'emendamento al ddl salvabanche approvato in commissione Finanze con la fideiussione da 97 milioni di euro per l'evento golfistico. "Tutti sanno che la Ryder è una manifestazione che porta un beneficio e, come tutte le cose, bisogna pure investire. Manifestazione a rischio? Ci sono degli impegni già presi: a meno che il Paese non voglia fare una figura che si commenta da sola, non dobbiamo aggiungere altro". Domani, alle ore 12, è in programma una conferenza stampa presso la Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni in viale Tiziano 74, Roma, per spiegare nel dettaglio il Progetto Ryder Cup 2022. Saranno presenti il Presidente di Coni Servizi e della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti e il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali.