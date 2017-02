Ryder Cup, Chimenti: "Un evento irrinunciabile per il futuro"

Roma, 9 feb. (askanews) - E' una corsa contro il tempo. L'ultimatum degli inglesi per presentare le garanzie era per il 13 febbraio o al massimo, chiedendo una proroga, per il 28 febbraio. Ma lo stop dell'emendamento al decreto 'salva-banche' con cui il governo avrebbe dovuto garantire una fideiussione di 97 milioni per l'organizzazione dell'evento, rischia di far saltare il banco e con esso far fare all'Italia una ennesima brutta figura a livello internazionale. Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, e il dg del progetto 'Ryder Cup 2022', Gian Paolo Montali, non mollano, tutt'altro: "La Ryder Cup è un evento irrinunciabile per il futuro non solo del golf ma di tutto lo sport italiano" il pensiero di Chimenti. E' legata a un turismo ricco e "importantissimo per il nostro paese. Per questo ritengo che non si possa rinunciare e personalmente non rinuncerò mai finché non mi diranno di no. Dopo la rinuncia dolorosa alla candidatura olimpica Roma2024 non possiamo perdere di nuovo la credibilità"". Il termine per presentare la fideiussone scade il 26 febbraio ma "chiederemo sicuramente una proproga. Poi convincerò tutti gli scettici che non è un problema di soldi. Non ne abbiamo bisogno perché siamo in grado di sopperire tranquillamente". E snocciola cifre: "I 97 diverranno 57 perché abbiamo chiuso un accordo (con l'advisor Infront) e con altri lo faremo. Riguarda un tempo di 12 anni, che significa 8 milioni l'anno. Con questo accordo si scende a circa 4,5 milioni l'anno. (segue)