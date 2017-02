Ryder Cup a Roma nel 2022, arrivano 97 milioni di euro

Roma, 2 feb. (askanews) - Per la realizzazione del progetto della ryder Cup, la competizione internazionale di golf che sarà ospitata dall'Italia, a Roma, nel 2022, è in arrivo una garanzia dello Stato per 97 milioni di euro. E' stato preannunciato dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, parere favorevole del governo a un emendamento a firma Turano (Pd) che consente al Fondo di garanzia del Credito sportivo, nato per la costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi, di rilasciare garanzie anche agli organismi che organizzano "manifestazioni sportive", oppure controgaranzie a istituti di credito garanti "per attività finalizzate allo svolgimento di competizioni internazionali di rilevante interesse pubblico" che preveda anche garanzie o stanziamenti diretti dello Stato. Nel caso della Ryder Cup, dopo il tentativo di stanziare le risorse con la legge di Bilancio, l'emendamento prevede che sia concessa "la garanzia dello Stato fino a 97 milioni nel periodo 2017-2027" all'ente organizzatore. La garanzia passerà attraverso l'Istituto del Credito Sportivo: l'emendamento (all'articolo 26-bis) prevede infatti che in futuro l'ente possa emettere garanzie non soltanto per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti, ma anche "a favore di organizzatori di manifestazioni sportive nell'interesse del Coni e delle Federazioni sportive per lo svolgimento di competizioni internazionali di rilevante interesse pubblico".