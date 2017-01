Q.S. Asian Tour, buona partenza di Alessandro Tadini e Aron Zemmer

Roma, 4 gen. (askanews) - Buona partenza di Alessandro Tadini e di Aron Zemmer, undicesimi con 69 (-3) colpi, nella Qualifying School Section B dell'Asian Tour, in svolgimento sul percorso del Windsor Park&GC (par 72), a Bangkok in Thailandia. Gran ritmo dell'inglese Steve Parry, leader con 64 (-8) e tre colpi di margine sul connazionale William Harrold, sullo statunitense Cory Oride e sul dilettante taiwanese James Lee. Si sta giocando anche al Suvarnabhumi G&CC (par), sempre a Bangkok, dove non vi sono italiani e comanda con 64 (-8) lo statunitense Sejun Yoon.

Entrambi i tornei si disputano sulla distanza di 72 buche: dopo 36 il taglio lascerà in gara i primi 80 classificati che si contenderanno i posti per la finale, il cui numero su ciascun campo verrà comunicato in corso d'opera. La finale avrà luogo sui due tracciati del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course). Saranno ammessi 264 concorrenti che il taglio ridurrà a 100 dopo due giri. Al termine i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la 'carta' piena per l'Asian Tour 2017.