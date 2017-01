QS Asian Tour, Alessandro Tadini inizia a metà classifica

Roma, 11 gen. (askanews) - Alessandro Tadini è al 91° posto con 70 (-2) colpi dopo il primo giro della Qualifying School Final Stage dell'Asian Tour in svolgimento sui due percorsi del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course) a Bangkok in Thailandia. In una graduatoria molto corta sono in vetta con 64 (-8) lo statunitense William Cannon e l'australiano Todd Sinnot, seguiti a un colpo da otto giocatori tra i quali l'inglese William Harrold, il giapponese Motonari Nakagawa e il coreano Youngjea Byun.

Il torneo si disputa su 72 buche. Hanno preso il via 222 concorrenti - in rappresentanza di 30 nazioni - che il taglio ridurrà a 80 dopo 36. Al termine i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la 'carta' piena per l'Asian Tour 2017.