Roma, 22 gen. (askanews) - Francesco Molinari, 32° con 208 (69 73 66, -8), ha recuperato 60 posizioni nel terzo giro del CareerBuilder Challenge (PGA Tour) che si sta disputando a La Quinta in California sui tre percorsi dello Stadium Course, del Nicklaus Tournament e del La Quinta CC, tutti par 72, dove ogni pro gioca insieme a un amateur. Per la seconda settimana consecutiva è stato superato il muro dei 60 colpi: l'impresa del canadese Adam Hadwin (foto sito internet ufficiale) che con un 59 (-13) è volato dal 49° al primo posto con 199 (71 69 59, -17). E' l'ottavo giocatore a entrare nell'esclusivo club dove era approdato dieci giorni addietro Justin Thomas nel Sony Open e curiosa la sequenza se si pensa che tra il primo 59 (Al Geiberger, 1977) e il sesto (Jim Furyk, 2013) sono trascorsi 36 anni. Inoltre Jim Furyk ha stabilito lo scorso agosto il record assoluto con 58. Hadwik precede Dominic Bozzelli, secondo con 200 (-16), Chad Campbell, Bud Cauley, Brian Harman e Hudson Swafford, terzi con 201 (-15). Scivolone di Phil Mickelson, da sesto a 21° con 207 (-9). Il leader ha fatto primato sul percorso del La Quinta CC con sette birdie in uscita, di cui sei consecutivi, e sei nel rientro, con cinque di fila. Molinari non ha commesso errori e ha siglato il 66 con sei birdie anch'egli a La Quinta CC. Il montepremi è di 5.800.000 dollari.