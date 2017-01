Pga Tour, Ryan Moore e Justin Thomas in vetta alle Hawaii

Roma, 7 gen. (askanews) - L'australiano Jason Day (nella foto), 11° con 139 (70 69, -7) colpi, ha guadagnato una posizione nel secondo giro del SBS Tournament of Champions, il torneo riservato ai vincitori della scorsa stagione con cui è ripreso il PGA Tour statunitense sul percorso del Plantation Course at Kapalua (par 73), a Kapalua nell'isola hawaiana di Maui. Il numero uno mondiale, al rientro alle gare dopo una lunga assenza per infortunio, rende cinque colpi ai nuovi leader con 134 (-12), Ryan Moore (67 67) e Justin Thomas (67 67). Al terzo posto con 135 (-11) Patrick Reed e Jimmy Walker, al quinto con 136 (-10) Jason Dufner e al sesto con 137 (-9) il giapponese Hideki Matsuyama. Qualche problema per Jordan Spieth, campione uscente, 19° con 141 (-5), e per Bubba Watson, 26° con 144 (-2). Il montepremi è di 6.100.000 dollari.