Pga Tour, nell'Honda classic Francesco Molinari tra i top ten

Roma, 26 feb. (askanews) - Francesco Molinari, ottavo con 204 colpi (68 69 67, -6), è entrato tra i top ten a un giro dal termine dell'Honda Classic (PGA Tour) al PGA National (Champion Course, par 70) di Palm Beach Gardens in Florida. Deciso attacco di Rickie Fowler che con un 65 (-5) e lo score di 197 (66 66 65, -13) potrà iniziare il turno conclusivo con quattro colpi di vantaggio sull'inglese Tyrrell Hatton (201, -9). A sei Gary Woodland, Sean O'Hair, Wesley Bryan, il tedesco Martin Kaymer e l'argentino Emiliano Grillo, terzi con 203 (-7). Non hanno altri obiettivi che migliorare la propria posizione gli spagnoli Sergio Garcia e Rafael Cabrera Bello, 20.i con 205 (-5), e l'australiano Adam Scott, campione uscente, 39° con 208 (-2). Rickie Fowler, 28enne di Murrieta (California) con tre titoli sul circuito, due sull'European Tour e uno nell'Oneasia Tour, ha infilato cinque birdie senza bogey per prendere la leadership. In caso di successo tornerebbe tra i primi dieci del World Ranking. Francesco Molinari, in crescendo di condizione, ha realizzato con tre birdie per il 67 (-3) il miglior parziale dei suoi tre giri molto regolari. Il montepremi è di 6.400.000 dollari.