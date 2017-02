Pga tour, nell'Honda classic buon passo di Francesco Molinari

Roma, 24 feb. (askanews) - Francesco Molinari, 24° con 68 (-2) colpi, ha tenuto un buon passo nel primo giro dell'Honda Classic (PGA Tour) sul Champion Course (par 70) del PGA National a Palm Beach Gardens in Florida. A sorpresa sono in vetta con 64 (-6) due giocatori saliti dal Web.com Tour, Cody Gribble e Wesley Bryan, ma sono subito dietro il tedesco Martin Kaymer e l'indiano Anirban Lahiri (65, -5), Rickie Fowler e l'inglese Ian Poulter (66, -4).Affiancano Molinari lo spagnolo Sergio Garcia e l'australiano Adam Scott, campione uscente, e navigano tra media e bassa classifica l'inglese Danny Willett, tra un mese chiamato a difendere il titolo nel Masters, 42.i con 69 (-1), Justin Thomas, 84° con 71 (+1), e il belga Thomas Pieters, 96° con 72 (+2). Wesley Bryan e Cody Gribble, promossi nel tour maggiore rispettivamente con il primo e il 40° posto nella priority list del Web.com Tour, hanno marciato di pari passo con sette birdie e un bogey. Francesco Molinari, teso a cancellare rapidamente il taglio subito nel Genesis Open, l'unico dall'inizio del circuito a ottobre, ha affrontato con prudenza la prima parte del tracciato (partito dalla 10ª) percorrendo in par le prime otto buche, poi nelle successive sette ha fissato lo score con la sequenza birdie-par-bogey-eagle-par-birdie-bogey. Il montepremi è di 6.400.000 dollari.