Roma, 20 gen. (askanews) - Buona partenza di Francesco Molinari (foto fb ufficiale), 34° con 69 (-3) colpi, nel CareerBuilder Challenge (PGA Tour) allo Stadium Course (par 72) di La Quinta in California. E' in vetta con 64 (-8) il 26enne Dominic Bozzelli, appena promosso dal Web.com Tour, che precede di un colpo Patton Kizzire, Hudson Swafford, Harold Varner III e il venezuelano Jhonattan Vegas. All'11° posto con 67 (-5) l'inglese Paul Casey, al 25° con 68 (-4) Phil Mickelson e con lo stesso score di Molinari anche Keegan Bradley, Patrick Reed e l'indiano Anirban Lahiri. In difficoltà il campione uscente Jason Dufner, 79° con 71 (-1). Dominic Bozzelli ha segnato un eagle e sei birdie senza bogey. Francesco Molinari, alla prima gara del 2017, è partito dalla buca 10 con la sequenza bogey-birdie-bogey, poi nelle successive quindici ha realizzato quattro birdie. Il montepremi è di 5.800.000 dollari.