Pga tour, Honda classic a Rickie Fowler, Molinari 14mo

Roma, 27 feb. (askanews) - Rickie Fowler ha dominato nell'Honda Classic cogliendo con 268 colpi (66 66 65 71, -12) il quarto titolo nel PGA Tour al PGA National (Champion Course, par 70) di Palm Beach Gardens in Florida dove Francesco Molinari (nella foto) ha offerto ancora una bella e tonica prova. L'azzurro, in crescendo di forma, è terminato 14° con 276 (68 69 67 72, -4) ottimo viatico per l'impegnativo WGC Mexico Championship (2-5 marzo) in cui si confronterà con l'élite mondiale. Fowler ha staccato di quattro colpi Morgan Hoffmann e Gary Woodland (272, -8) e di cinque un gruppo al quarto posto con 273 (-7) comprendente il tedesco Martin Kaymer e l'inglese Tyrrell Hatton. Al 14° insieme a Molinari, l'australiano Adam Scott, campione uscente, e lo spagnolo Sergio Garcia. Rickie Fowler, 28enne di Murrieta (California), nel giro finale non è stato brillante come in precedenza, ma il 71 (+1 con cinque birdie, quattro bogey e un doppio bogey) è stato sufficiente per evitare rischi. Grazie al titolo è tornato tra i top ten del World ranking (9°) e ha avuto un assegno di 1.152.000 dollari su 6.400.000 dollari in palio. Francesco Molinari si è subito lasciato alle spalle il taglio subito nel Genesis Open tenendo un buon passo fino al salire all'ottavo posto nel terzo turno. In quello conclusivo per 16 buche (cinque birdie, tre bogey) ha marciato sui ritmi precedenti, ma ha pagato pesantemente due buche sbagliate (doppio bogey alla 14ª e alla 15ª) e con il 72 (+2) è uscito dei primi dieci. Resta comunque la prestazione molto apprezzabile sotto l'aspetto tecnico e agonistico.