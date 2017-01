Roma, 18 gen. (askanews) - Francesco Molinari inizia il 2017 partecipando al CareerBuilder Challenge (19-22 gennaio), torneo con cui il PGA Tour si trasferisce dalle Hawaii in California, allo Stadium Course di La Quinta. Il torinese, dopo la vittoria nell'Open d'Italia e il brillante finale di stagione 2016, riparte da dove aveva lasciato per cercare conferme e consolidare la sua posizione nel ranking mondiale (attualmente 33°). Ha già disputato due gare nel circuito prima della pausa di fine anno con un quarto e un sesto posto e occupa la 28ª posizione nella money list. Non gioca dalla fine di novembre. Nel field Phil Mickelson, fermo da ottobre, Jason Dufner, campione uscente, Patrick Reed, Keegan Bradley, Zach Johnson, l'inglese Paul Casey, l'argentino Angel Cabrera, l'indiano Anirban Lahiri, lo spagnolo Gonzalo Fernandez Castaño e il sudafricano Brandon Stone. Il montepremi è di 5.800.000 dollari.