Pga tour, Farmers insurance:Francesco Molinari si gioca il titolo

Roma, 29 gen. (askanews) - Francesco Molinari (foto profilo ufficiale fb), da 21° a 13° con 210 colpi (71 70 69, -6), è salito ancora nel Farmers Insurance Open (PGA Tour) e nel giro finale avrà la possibilità di battersi per il titolo essendo a tre soli colpi dai due nuovi leader con 207 (-9), Patrick Rodgers (68 72 67) e Brandt Snedeker (68 69 70), campione uscente. Nella volata finale, sul percorso South Course (par 72) del Torrey Pines GC a San Diego in California, avranno chances almeno 17 concorrenti raccolti in tre colpi tra i quali Tony Finau e il taiwanese Cheng Tsung Pan, terzi con 208 (-8), l'inglese Justin Rose e l'australiano Marc Leishman, tra gli otto giocatori al quinto posto con 209 (-7), l'inglese Paul Casey e lo spagnolo Jon Rahm che affiancano Molinari. La classe può permettere il recupero a Phil Mickelson, 18° con 211 (-5), anche se i suoi colpi di ritardo sono quattro. Fuori gioco Keegan Bradley e il giapponese Hideki Matsuyama, 24.i con 212 (-4), e il sudafricano Louis Oosthuizen, 34° con 213 (-3). Patrick Rodgers ha realizzato un 67 (-5) con cinque birdie, senza bogey, e Brandt Snedeker lo ha contenuto con tre birdie e un bogey per il 70 (-2). In altalena fino alla 12ª buca Francesco Molinari con due birdie e due bogey alternati, poi il bel finale con tre birdie per il parziale di 69 (-3). E' uscito al taglio Tiger Woods, 111° con 148 (76 72, +4), alla seconda gara dopo il lungo stop per infortunio. Il montepremi è di 6.700.000 dollari.