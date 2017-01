Pga Tour, Farmers Insurance: rimonta Francesco Molinari è 21esimo

Roma, 28 gen. (askanews) - Francesco Molinari, da 47° a 21° con 141 (71 70, -3), è risalito di 26 posizioni e Tiger Woods, 111° con 148 (76 72, +4) è uscito al taglio nel Farmers Insurance Open (PGA Tour) in svolgimento sui due percorsi (North e South Course, par 72) del Torrey Pines GC di San Diego in California.

E' rimasto al vertice con 136 (65 71, -8) l'inglese Justin Rose inseguito da Brandt Snedeker, campione uscente, e dal canadese Adam Hadwin (137, -7), da Keegan Bradley e da Ollie Schniederjans (138, -6). Il giapponese Hideki Matsuyama ha lo stesso sore di Molinari, è 48° con 143 (-1) Phil Mickelson e non hanno superato il taglio, caduto a 144 (par), altri giocatori, oltre a Woods, molto attesi: Dustin Johnson, numero 3 mondiale, 91° con 146 (+2), l'australiano Jason Day, numero 1, e Rickie Fowler, 101.i con 147 (+3). Justin Rose ha rallentato con un 71 (-1) sul South Course ottenuto con tre birdie e due bogey. Francesco Molinari, sul North Course, ha segnato cinque birdie e tre bogey per il 70 (-2) e Tiger Woods, sullo stesso tracciato, ha girato in par con due birdie e due bogey.

"E' stato frustrante non avere la possibilità di vincere il torneo - ha detto - ma ho comunque fatto passi avanti e sto lavorando nella prospettiva della prima settimana di aprile quando ci sarà il Masters". Il montepremi è di 6.700.000 dollari. Il Farmers Insurance Open va in onda su Sky. Terza giornata: sabato 28 gennaio dalle ore 21 alle ore 24 (Sky Sport 2 HD).