Pga, Justin Rose in vetta al Farmers Insurance Open Justin

Roma, 27 gen. (askanews) - C'è l'inglese Justin Rose con 65 (-7) in vetta alla classifica dopo il giro iniziale del Farmers Insurance Open (PGA Tour) in svolgimento sui due percorsi (North e South Course, par 72) del Torrey Pines GC di San Diego in California. Il britannico precede di misura il canadese Adam Hadwin (66, -6). All'ottavo posto con 68 (-4) Brandt Snedeker, campione uscente. Francesco Molinari è 47° con 71 (-1) colpi.

Male tutti i big: Phil MIckelson e il giapponese Hideki Matsuyama sono insieme con Molinari, il numero tre mondiale Dustin Johnson e Rickie Fowler, sono 77.i con 72 (par), e l'australiano Jason Day, numero 1 del world ranking, 96° con 73 (+1)e Tiger Woods 133° con 76 (+4).

Rose, campione olimpico, ha girato sul North Course con due eagle, sei birdie e tre bogey. Tiger Woods, dopo un bogey e otto par nella prima parte del South Course, ha commesso molti errori nella seconda chiusa con tre birdie, quattro bogey e un doppio bogey. Eloquenti, per spiegare la sua prova, soltanto quattro fairways colti su 14 e 9 green su 18. Francesco Molinari, sullo stesso tracciato, è andato di due colpi sopra par in sette buche (un birdie, tre bogey), poi ha reagito con tre birdie nelle successive sei. Il montepremi è di 6.700.000 dollari.