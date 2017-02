Montali: "Il progetto Ryder abbraccerà un arco di ben 11 anni"

Roma, 26 feb. (askanews) - "L'attenzione mediatica delle ultime settimane ci ha aiutato a far capire al grande pubblico che il nostro progetto non si limiterà al torneo fra Stati Uniti ed Europa, ma abbraccerà un arco temporale di ben 11 anni. Organizzeremo oltre 100 tornei internazionali in Italia che aumenteranno l'appeal turistico della nostra nazione e lavoreremo alla creazione di campi pubblici in aree dismesse per facilitare l'accesso a questa disciplina". Lo ha detto Gian Paolo Montali, direttore Generale del Progetto Ryder Cup in occasione di Parma Golf Show che ha vissuto una doppia inaugurazione: anteprima in piazza Garibaldi e taglio del nastro al Padiglione 8 delle Fiere di Parma. Per Montali l'evento "è un'occasione importante per favorire l'aumento dei tesserati, obiettivo primario del percorso di crescita legato alla Ryder Cup 2022". Un vero e proprio bagno di folla per la manifestazione. Appassionati, esperti golfisti, neofiti e curiosi che, soprattutto quando è stato il momento di giocare sul pavè del centro città, hanno assistito con grande attenzione pervasi da un sentimento di curiosità che può essere solo uno sprone per avvicinarsi a una disciplina che, troppo spesso, è considerata elitaria e poco popolare. Il taglio del nastro da parte di Franco Chimenti (foto Gustavo Kuzel), presidente della Federazione italiana golf, è avvenuto nel cuore del polo fieristico parmigiano e ha dato il via ufficiale all'unica fiera di settore in Italia. Con il Presidente Chimenti hanno partecipato dalla cerimonia del taglio del nastro Giandomenico Auricchio, presidente di Fiere di Parma e Stefano Frigeri, presidente del Comitato regionale FIG Emilia Romagna. Chimenti ha posto in evidenza "l'importanza strategica di una manifestazione come Parma Golf Show, al fine di valorizzare una regione che si è sempre distinta per la partecipazione corale alle iniziative del nostro sport".