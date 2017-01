Roma, 22 gen. (askanews) - L'inglese Tommy Fleetwood (271 - 67 67 70 67, -17, nella foto) ha vinto l'Abu Dhabi HSBC Championship (European Tour) disputato all'Abu Dhabi GC (par 72) di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove Matteo Manassero si è classificato 39° con 284 (73 67 73 71, -4), risalendo 18 posizioni nel turno conclusivo. Fleetwood ha superato di misura lo spagnolo Pablo Larrazabal e lo statunitense Dustin Johnson (272, -16), numero 3 mondiale. Al quarto posto con 273 (-15) l'austriaco Bernd Wiesberger, il thailandese Kiradech Aphibarnrat e il tedesco Martin Kaymer, gli ultimi due al vertice per qualche buca, al settimo con 274 (-14) il sempre più convincente sudafricano Dean Burmester e all'ottavo con 275 (-13) lo svedese Henrik Stenson, numero 4 del world ranking, e l'inglese Lee Westwood. Nell'anonimato l'americano Rickie Fowler, campione uscente, 36° con 283 (-5). Fleetwood ha festeggiato nel miglior modo il 26° compleanno (19 gennaio) con il secondo titolo giunto a distanza di oltre tre anni da primo. Decisivo il birdie sull'ultima buca con cui ha contrato quello di Larrazabal e l'eagle di Johnson evitando il playoff. Per Manassero 71 (-1) colpi con due birdie e un bogey. Sono usciti al taglio Renato Paratore, 74° con 143 (72 71, -1), out per un colpo, e Nino Bertasio, 115° con 148 (74 74, +4). A Fleetwood un assegno di 421.139 euro su un montepremi di 2.550.000 euro