Eurotour: prova a vincere Danny Willett, Renato Paratore 23mp

Roma, 11 feb. (askanews) - Renato Paratore, 23° con 210 colpi (69 71 70), ha recuperato sei posizioni nel terzo giro del Maybank Championship, torneo in collaborazione tra European Tour e Asian Tour che termina al Saujana G&CC (par 72) di Kuala Lumpur in Malesia. Hanno perso terreno Matteo Manassero, 34° con 212 (71 66 75, -4), e Nino Bertasio, 44° con 213 (69 71 73, -3). Conduce con 200 (66 67 67, -16) l'inglese Danny Willett, che non ha più vinto dopo il Masters dello scorso aprile e che ha l'occasione per farlo vantando tre colpi di margine sullo statunitense David Lipsky (203, -13) e quattro sul francese Alexander Levy (204, -12). Hanno possibilità di successo anche l'austriaco Bernd Wiesberger, leader dopo due giri, i transalpini Mike Lorenzo Vera e Gregory Havret, il thailandese Panuphol Pittayarat e il coreano K.T Kim, quarti con 205 (-11). Danny Willett ha ottenuto il secondo 67 (-5) consecutivo anche questo con sei birdie e un bogey come il primo. Renato Paratore è andato in altalena con sette birdie e cinque bogey per il 70 (-2), Matteo Manassero è sceso dal settimo posto con un birdie e quattro bogey per il 75 (+3) e Nino Bertasio ha fissato il 73 (+1) con un birdie e due bogey. E' uscito al taglio per il secondo evento di fila Edoardo Molinari, 130° con 149 (76 73, +5). Il montepremi è di 2.810.000 euro con prima moneta di 461.689 euro.