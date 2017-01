Roma, 19 gen. (askanews) - Renato Paratore, 75° con 72 (par) colpi, Matteo Manassero, 95° con 73 (+1), e Nino Bertasio, 111° con 74 (+2), sono in media classifica nell'Abu Dhabi HSBC Championship (European Tour) sul percorso dell'Abu Dhabi GC (par 72), ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, ma hanno ampie possibilità di recuperare nel secondo giro. Subito al proscenio quattro dei favoriti: lo svedese Henrik Stenson (nella foto), numero 4 mondiale, leader con 64 (-8), il tedesco Martin Kaymer e il thailandese Kiradech Aphibarnrat secondi con 66 (-6) insieme all'inglese Oliver Fisher e allo scozzese Marc Warren, e lo spagnolo Rafael Cabrera Bello, sesto con 67 (-5). In ritardo gli altri quattro concorrenti come Stenson tra i top 14 del world ranking: lo svedese Alex Noren (10°), 52° con 71 (-1), gli statunitensi Rickie Fowler (14°) e Dustin Johnson (3°), che affiancano Paratore, e l'inglese Danny Willett (12°), alla pari con Bertasio. Per Stenson otto birdie senza bogey, per Paratore tre birdie, un bogey e un doppio bogey, per Manassero un birdie e due bogey e per Bertasio due birdie, un bogey e un triplo bogey. Il montepremi è di 2.550.000 euro con prima moneta di 421.139 euro.