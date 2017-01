Eurotour: Paratore, Manassero e Bertasio a Abu Dhabi Championship

Roma, 17 gen. (askanews) - Renato Paratore, Nino Bertasio e Matteo Manassero saranno al via dell'Abu Dhabi HSBC Championship (19-22 gennaio), torneo dell'European Tour in programma all'Abu Dhabi GC di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Field delle grandi occasioni con cinque giocatori tra i primi 14 del world ranking: gli statunitensi Dustin Johnson, numero 3, e Rickie Fowler (14), l'inglese Danny Willett (12) e gli svedesi Henrik Stenson (4) e Alex Noren (10). Sarebbero stati sei, ma Rory McIlroy, numero 2, è stato costretto al forfait per la frattura di una costola. Matteo Manassero, al debutto stagionale, rientra dopo quasi due mesi di riposo e un finale di 2016 con la grande prova al Turkish Open. Anche Renato Paratore ha osservato un periodo di stop dopo il passaggio a vuoto ad Hong Kong e Nino Bertasio, tre gare con 67° posto a Hong Kong, è teso a riprendere il bel ritmo dell'anno passato. Il montepremi è di 2.550.000 euro con prima moneta di 421.139 euro. L'Abu Dhabi HSBC Championship sarà teletrasmesso in diretta da Sky. Prima giornata: giovedì 19 gennaio dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 14 (Sky Sport 2 HD e Sky Sport Mix HD).