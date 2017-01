Eurotour: Manassero, Paratore e Bertasio a metà classifica

Roma, 26 gen. (askanews) - Matteo Manassero, 46° con 70 (-2) colpi, ha realizzato il miglior score azzurro nel Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) sul percorso del Doha GC (par 72), a Doha in Qatar. Hanno un colpo in più Renato Paratore e Nino Bertasio, 65.i con 71 (-1), ed è in retrovia Edoardo Molinari, 123° con 78 (+6). Al vertice con 64 (-8) il gallese Bradley Dredge (foto sito internet ufficiale) seguito con 65 (-7) dal finlandese Mikko Korhonen, Al terzo posto con 66 (-6) il nordirlandese Graeme McDowell, il thailandese Kiradech Aphibarnrat e l'inglese Nathan Kimsey, al 14° con 68 (-4) il sudafricano Ernie Els, al 29° con 69 (-3) l'altro thailandese Thongchai Jaidee e con lo stesso score di Manassero anche il tedesco Martin Kaymer e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello. Gran ritmo di Dredge con otto birdie senza bogey. Manassero ha iniziato dalla buca 10, come Bertasio e Paratore. E' partito con un bogey, poi ha recuperato con quattro birdie e ha rallentato nel finale con altri due bogey parzialmente compensati dal quinto birdie. Bogey in avvio e in chiusura per Paratore con in mezzo tre birdie. Per Bertasio due birdie in uscita e un birdie e due bogey nel ritorno. Infine giornata da dimenticare per Edoardo Molinari con un birdie e sette bogey. Il montepremi è di 2.320.000 euro con prima moneta di 389.657 euro.