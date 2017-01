Roma, 20 gen. (askanews) - Matteo Manassero con un giro in 67 (-5) colpi e il totale di 140 (73 67, -4) è salito dal 95° al 38° posto nell'Abu Dhabi HSBC Championship (European Tour) sul percorso dell'Abu Dhabi GC (par 72), ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, dove sono usciti al taglio Renato Paratore, 74° con 143 (72 71, -1), out per un colpo, e Nino Bertasio, 115° con 148 (74 74, +4). Si è portato in vetta il tedesco Martin Kaymer con 132 (66 66, -12) tallonato dalla spagnolo Rafael Cabrera Bello (133, -11). Al terzo posto con 134 (-10) l'inglese Tommy Fleetwood, l'irlandese Paul Dunne e il thailandese Kiradech Aphibarnrat e al sesto con 135 (-9) lo svedese Henrik Stenson, numero 4 mondiale, leader dopo un turno e scivolato con un 71 (-1). Al 20° con 138 (-6) il connazionale Alex Noren, al 38° insieme a Manassero (foto profilo twitter) gli attesi statunitensi Dustin Johnson e Rickie Fowler e fuori gara l'inglese Danny Willett, 121° con 150 (+6). L'ottima prestazione di Manassero è stata sottolineata da cinque birdie senza bogey. Il montepremi è di 2.550.000 euro con prima moneta di 421.139 euro.