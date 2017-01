Eurotour, in Qatar Wang prevale nel playoff Bertasio 48mo

Roma, 29 gen. (askanews) - Il coreano Jeunghun Wang (272 - 69 67 65 71, -16) ha vinto il Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) sul percorso del Doha GC (par 72), a Doha in Qatar, superando con un birdie alla prima buca di spareggio lo svedese Joakim Lagergren (272 - 67 72 67 66) e il sudafricano Jaco Van Zyl (67 69 68 68) con i quali aveva terminato alla pari la gara. Ha ceduto nel giro finale Nino Bertasio, sceso dal 13° al 48° posto con 283 (71 69 68 75, -5). Al quarto con 273 (-15) il francese Michael Lorenzo Vera e il sudafricano Thomas Aiken, che hanno entrambi buttato il titolo nelle ultime buche, al sesto con 274 (-14) l'inglese Jordan Smith e gli spagnoli Rafael Cabrera Bello e Nacho Elvira e al nono con 275 (-13) il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Jeunghun Wang, 21enne di Seoul, ha ottenuto il terzo titolo nel circuito in otto mesi ed è diventato il terzo giocatore più giovane a fare tripletta dopo Matteo Manassero (a 19 anni) e Seve Ballesteros (a 20 anni). Il coreano ha concluso in 71 (-1) colpi con tre birdie e due bogey e poi ha sfruttato il putt di un metro per imporsi. Per lui 389.657 euro su un montepremi di 2.320.000 euro. Nino Bertasio ha iniziato bene con un birdie, ma in quattro buche, dalla 6ª alla 9ª, lo score si è rovinato con due bogey e un doppio bogey. Ha poi giocato le ultime nove in par (due birdie e due bogey) per il 75 (+3). Sono usciti al taglio Matteo Manassero, 71° con 143 (70 73, -1), fuori per un colpo, Renato Paratore, 97° con 146 (71 75, +2), ed Edoardo Molinari, 107° con 147 (78 69, +3).