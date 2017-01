Eurotour: in Qatar nove al comando, Nino Bertasio 32esimo

Roma, 27 gen. (askanews) - Nino Bertasio, da 65° a 32° con 140 (71 69, -4) colpi, è rimasto in gara nel Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) sul percorso del Doha GC (par 72), a Doha in Qatar, mentre sono usciti al taglio Matteo Manassero, 71° con 143 (70 73, -1), fuori per un colpo, Renato Paratore, 97° con 146 (71 75, +2), ed Edoardo Molinari,107° con 147 (78 69, +3). Classifica cortissima e ben nove giocatori al comando, record per il circuito dopo 36 buche, con 136 (-8) colpi: il finlandese Mikko Korhonen, il gallese Bradley Dredge, gli spagnoli Jorge Campillo e Nacho Elvira, l'inglese Andy Sullivan, i sudafricani Thomas Aiken e Jaco Van Zyl, il coreano Jeunghun Wang e il thailandese Kiradech Aphibarnrat. A un colpo altri sette concorrenti tra i quali gli inglesi Anthony Wall e Simon Dyson (137, -7). Bertasio ha superato il secondo taglio stagionale con tre birdie senza bogey per il parziale di 69 (-3). Per Manassero 73 (+1) colpi con tre birdie, due bogey e un doppio bogey, per Paratore 75 (+3) con due birdie, tre bogey e un doppio bogey e per anche per Molinari 69 con un eagle, tre birdie e due bogey. Il montepremi è di 2.320.000 euro con prima moneta di 389.657 euro. Il Commercial Bank Qatar Masters va in onda in diretta su Sky. Terza giornata: sabato 28 gennaio dalle ore 10 e dalle ore 14,30 (Sky Sport 2 HD).