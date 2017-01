Eurotour: in Qatar Jeunghun solo in vetta, Nino Bertasio 13esimo

Roma, 28 gen. (askanews) - Nino Bertasio con un bel parziale di 68 (-4) colpi e lo score di 208 (71 69 68, -8), ha rimontato dal 32° al 13° posto nel Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) sul percorso del Doha GC (par 72), a Doha in Qatar. Il 21enne coreano Juenghun Wang, due titoli nel circuito, è rimasto da solo in vetta con 201 (69 67 65, -15), liberandosi della compagnia di altri otto concorrenti. Lo seguono a tre colpi il sudafricano Jaco Van Zyl e lo spagnolo Nacho Elvira (204, -12), e a quattro l'altro sudafricano Thomas Aiken (205, -11). Juenghun Wang ha realizzato un 65 (-7), miglior score di giornata, con sette birdie senza bogey. Esente da bogey anche Nino Bertasio che ha messo a segno quattro birdie. L'azzurro non ha perso colpi nelle ultime 37 buche giocate, risalendo complessivamente 52 posizioni nei due turni centrali. Sono usciti al taglio Matteo Manassero, 71° con 143 (70 73, -1), fuori per un colpo, Renato Paratore, 97° con 146 (71 75, +2), ed Edoardo Molinari,107° con 147 (78 69, +3). Il montepremi è di 2.320.000 euro con prima moneta di 389.657 euro. Il torneo su Sky - La giornata finale del Commercial Bank Qatar Masters sarà teletrasmessa in diretta, da Sky con collegamento domani, domenica 29 gennaio, dalle ore 10 alle ore 14,30 (Sky Sport 2 HD).