Eurotour: giro sospeso con Laporta settimo e Bertasio 14esimo

In vetta lo statunitense Peterson. Per Paratore 46esimo posto

Roma, 23 feb. (askanews) - E' stato sospeso per maltempo il primo giro del Joburg Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour in svolgimento sui due percorsi del Royal Johannesburg & Kensington GC (East Course, par 72; West Course, par 71), a Johannesburg in Sudafrica. La classifica provvisoria fa riferimento al par, essendo differente quello dei due tracciati, e alla buca in cui sono stati fermati i giocatori che non hanno completato il turno.

Tonico l'avvio di Francesco Laporta, settimo con '-5' (66 al West Course), e di Nino Bertasio, 14° con '-4' dopo 12 buche (W), e sei buche a disposizione di Renato Paratore per risalite, fermato sul '-2' (12ª W) al 46° posto. Guida la classifica lo statunitense Paul Peterson con 'meno 9' (62 W) davanti agli inglesi Aaron Rai e Paul Waring, entrambi con '-7' (65 EC). In quarta posizione con '-6' lo svedese Sebastian Soderberg (66 E), il francese Romain Langasque e il sudafricano Ibe Kruger (65 W). Ha lo stesso score di Bertasio il sudafricano Haydn Porteous, campione uscente, stoppato alla 13ª dell'East.

Paul Peterson, 28enne di Tucson con un successo nell'European Tour, ha approfittato delle buone condizioni di gioco di primo mattino e ha realizzato birdie sulla metà delle 18 buche. Francesco Laporta, entrato all'ultimo momento nel field con il quinto posto (68, -4) conseguito nella prequalifica all'Houghton GC, vinta dal sudafricano Andrew Georgiu (65, -7), ha segnato sei birdie e un bogey. Per Nino Bertasio un eagle, quattro birdie e due bogey e per Renato Paratore partenza sprint con quattro birdie in cinque buche, poi la frenata con due bogey. Il montepremi è di 1.190.000 euro. Il Joburg Open va in onda in diretta su Sky. Seconda giornata: venerdì 24 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13 alle ore 15 (Sky Sport 2 HD).