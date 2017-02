Eurotour: Edoardo Molinari, Paratore e Bertasio allo Tshwane Open

Roma, 28 feb. (askanews) - Si chiude la fase sudafricana d'inizio stagione con lo Tshwane Open (2-5 marzo), torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour in programma al Pretoria CC di Waterkloof, al quale partecipano Edoardo Molinari, Renato Paratore e Nino Bertasio. Come nella settimana precedente, anche in questa occasione favoriti i giocatori di casa che potranno contare su Darren Fichardt, vincitore domenica passata del Joburg Open, Jbe Kruger, Garth Mulroy, Jacques Kruyswijk, Dean Burmester, Thomas Aiken, Jaco Van Zyl, e su Hennie Otto, vincitore di due Open d'Italia. Proveranno a contrastarli, tra gli altri, gli inglesi Paul Waring e James Morrison il gallese Jamie Donaldson, il francese Romain Langasque, il cinese Ashun Wu, il cileno Felipe Aguilar e lo statunitense Paul Peterson. Sta crescendo di condizione Nino Bertasio, a premio da quattro tornei, ma ha la necessità di salire sopra metà classifica ora che ha ritrovato una certa sicurezza. E' ancora altalenante Renato Paratore, fermato al taglio nel Joburg Open, dopo due confortanti prove a Dubai e in Malesia, ed Edoardo Molinari deve ritrovare il passo che l'aveva portato al 14° posto nell'Hong Kong Open e al settimo nel South African Open, prima di uscire anzitempo nelle ultime tre gare. Il montepremi è di 1.190.000 euro con prima moneta di 187.696 euro.