Eurotour: Edoardo Molinari, giro record e quinto in Sudafrica

Roma, 14 gen. (askanews) - Edoardo Molinari ha eguagliato con 63 (-9) colpi il record del Glendower GC (par 72), a City of Ekurhuleni in Sudafrica, e con lo score di 204 (71 70 63, -12) è volato dal 38° al quinto posto nel BMW South African Open, torneo organizzato in combinata tra European Tour e Sunshine Tour. L'inglese Graeme Storm (199 - 69 63 67, -17) ha mantenuto la leadership respingendo nelle ultime battute il deciso attacco del nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e secondo con 202 (-14), che a un certo punto lo aveva agganciato. Nel giro finale saranno in corsa per il titolo anche l'altro inglese Jordan L. Smith e il sudafricano Jbe Kruger, terzi con 203 (-13), oltre allo stesso Molinari e agli altri dieci giocatori che lo affiancano tra i quali vi sono i sudafricani Jaco Van Zyl, Dean Burmester e Thomas Aiken e l'emergente francese Romain Langasque. Edoardo Molinari ha ottenuto il primato con un gran gioco sottolineato da nove birdie, di cui cinque di fila, senza bogey. Sono usciti al taglio il dilettante del Parco di Roma GC Philip Geerts, 108° con 148 (75 73, +4), e Nino Bertasio, 141° con 152 (79 73, +8). Il montepremi è di 1.035.000 euro con prima moneta di 164.409 euro. Diretta su Sky - La giornata finale del BMW South African Open sarà teletrasmessa in diretta da Sky con collegamento domani, domenica 15 gennaio, dalle ore 11 alle ore 15,30 (Sky Sport 2 HD e Sky Sport Mix HD)