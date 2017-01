Roma, 25 gen. (askanews) - Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Renato Paratore e Nino Bertasio il quartetto azzurro in campo al Doha GC di Doha in Qatar per disputare il Commercial Bank Qatar Masters (26-29 gennaio), in calendario nell'European Tour. Nel field, di buona caratura, il tedesco Martin Kaymer, lo svedese Alex Noren, il nordirlandese Graeme McDowell, il sudafricano Ernie Els, gli spagnoli Rafa Cabrera Bello e Pablo Larrazabal, gli inglesi Chris Wood e Tommy Fleetwood, l'austriaco Bernd Wiesberger, i thailandesi Thongchai Jaidee e Kiradech Aphibarnrat e il coreano Jeunghun Wang. Appare in ottima forma Edoardo Molinari, 14° a Hong Kong e settimo in Sudafrica, teso a ritornare ai livelli che gli competono e ha fatto vedere buone cose, anche se con qualche pausa, Matteo Manassero all'esordio stagionale la scorsa settimana nell'Abu Dhabi Championship (39°). Cercano il passo giusto Renato Paratore, due tagli di fila, e Nino Bertasio, una sola volta a premio in quattro eventi. Il montepremi è di 2.320.000 euro con prima moneta di 389.657 euro.