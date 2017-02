Eurotour: a Dubai torna in vetta Garcia, Renato Paratore 25esimo

Roma, 4 feb. (askanews) - Renato Paratore, 25° con 211 (69 72 70, -5), Nino Bertasio, 41° con 214 (67 74 73, -2), e Matteo Manassero, 58° con 218 (73 71 74 +2), nell'Omega Dubai Desert Classic (European Tour) dove nel terzo giro è tornato al comando lo spagnolo Sergio Garcia con 200 (65 67 68, -16). Sul percorso dell'Emirates GC (par 72) di Dubai, Garcia ha deciso di completare il turno, malgrado fosse ormai quasi notte, pur di evitare una levataccia ed è riuscito comunque a districarsi bene. Con un birdie sul green della 18, praticamente illuminato solo dalla luce del Villaggio Ospitalità, ha allontanato a tre colpi lo svedese Henrik Stenson (203, -13). Avranno carte da giocarsi in un gran finale anche l'inglese Ian Poulter e il thailandese Prom Meesawat, terzi con 205 (-11), e il sudafricano George Coetzee e lo statunitense Peter Uihlein, quinti con 206 (-10). Sono out il nordirlandese Graeme McDowell, 11° con 208 (-8), l'iberico Rafael Cabrera Bello e il tedesco Martin Kaymer, 13.i con 209 (-7). Sergio Garcia ha girato in 68 (-4) con sei birdie e due bogey. Renato Paratore ha tenuto il par per 16 buche (un birdie e un bogey), poi ha chiuso con due birdie per il 70 (-2). Nino Bertasio era salito al 14° posto con un eagle alla buca 17 (par 4), quattro birdie e tre bogey, poi ha perso 27 posizioni con un "9" alla 18ª (par 5). Due birdie nelle prime otto buche per Matteo Manassero, ma nelle altre dieci ha segnato cinque bogey insieme a un altro birdie. Il montepremi è di 2.450.000 euro con prima moneta di 410.224 euro. La giornata finale dell'Omega Dubai Desert Classic sarà teletrasmessa in diretta da Sky con collegamento domani, domenica 5 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 14 (Sky Sport 2 HD).