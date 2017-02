Eurotour, a Dubai Bertasio e Paratore 13esimi, ritirato Tiger Woods

Giocatori e spettatori in rosa per campagna contro cancro al seno

Roma, 3 feb. (askanews) - Renato Paratore e Nino Bertasio sono al 13° posto con "meno 3" dopo 9 buche nella classifica provvisoria dell'Omega Dubai Desert Classic (European Tour), dove è stato costretto al ritiro Tiger Woods per spasmi alla schiena. All'Emirates GC (par 72) di Dubai. il secondo giro è stato sospeso per il forte vento e solo 63 concorrenti lo hanno terminato. Tra costoro anche Matteo Manassero che ha rimontato dal 76° al 48° posto con 144 (73 71, par) e che in tal modo si è garantito il superamento del taglio. In vetta è salito con "meno 9" dopo otto buche il sudafricano George Coetzee, che precede gli spagnoli Sergio Garcia (meno 8 alla 5ª), leader dopo un turno, e Nacho Elvira (meno 6 alla 4ª) e lo statunitense David Lipsky (meno 5 alla 7ª). Ha concluso il tedesco Martin Kaymer, quinto con 140 colpi, e hanno lo stesso "meno 4" il nordirlandese Graeme McDowell (6ª) e lo svedese Henrik Stenson (5ª). E' in par dopo cinque buche l'inglese Danny Willett, campione uscente, stessa posizione di Manassero. Il montepremi è di 2.450.000 euro con prima moneta di 410.224 euro. Mark Steinberg, agente di Tiger Woods, ha spiegato così alla stampa i motivi del ritiro: "Ieri Tiger ha disputato il primo round senza alcun problema fisico, poi dopo cena ha iniziato ad avvertire delle contrazioni alla schiena. Questa mattina si è sottoposto a una lunga sessione di trattamenti, ma si è dovuto arrendere con grande dispiacere. Avrebbe voluto continuare il torneo, ma non riesce a compiere la rotazione completa dello swing. Pur contrariato, Tiger è fiducioso per il futuro perché non si è trattato di un dolore fisso o di una nevralgia".

In occasione del Pink Friday i giocatori e gli spettatori hanno indossato un capo di abbigliamento rosa per partecipare alla campagna mondiale di sensibilizzazione sul cancro al seno e sugli sviluppi in termini di ricerca e prevenzione. Il golf si dimostra così uno sport portatore di messaggi sociali di grande importanza.