Roma, 21 gen. (askanews) - L'inglese Tyrrell Hatton è il nuovo leader con 203 colpi (67 68 68, -13) dell'Abu Dhabi HSBC Championship (European Tour) in svolgimento all'Abu Dhabi GC (par 72) di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, e dove Matteo Manassero è 57° con 213 (73 67 73, -3). Nella volata finale Hatton dovrà gestire un colpo di margine su cinque concorrenti di peso quali il tedesco Martin Kaymer, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, lo spagnolo Pablo Larrazabal, l'inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Dustin Johnson (204, -12), numero tre mondiale rivenuto dal 38° posto con un 64 (-8) score più basso del turno. Fuori gioco gli svedesi Henrik Stenson, numero 4 del world ranking, e Alex Noren (n. 10), 12.i con 206 (-10), e l'americano Rickie Fowler (n. 14), 37° con 211 (-5). Tyrrell Hatton, 25enne di High Wycombe con un titolo nel tour, è andato in vetta con cinque birdie e un bogey per il 68 (-4). Matteo Manassero ha perso 19 posizioni con quattro birdie, un bogey e due doppi bogey per il 73 (+1). Sono usciti al taglio Renato Paratore, 74° con 143 (72 71, -1), out per un colpo, e Nino Bertasio, 115° con 148 (74 74, +4). Il montepremi è di 2.550.000 euro con prima moneta di 421.139 euro.